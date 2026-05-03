Пожар вспыхнул в томском селе Новоильинка, повреждены 16 домов

Пожар вспыхнул в селе Новоильинка Томской области, который затронул 16 домов. Пожарные к этому часу уже успели потушить возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание на улице Рабочей зафиксировали 2 мая. Все произошло на территории застройки. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространился по населенному пункту. В итоге пламя охватило площадь в 2 500 квадратных метров.
«03.05.2026 г. в 02:31 поступило сообщение о ликвидации открытого горения в н. п. Новоильинка Шегарского района. Задействованы 32 человека и 9 единиц техники», — указано в заявлении.
В пик пожара на месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Всего пострадали 16 домов. Пять из зданий оказались нежилыми. К ночи на 3 мая спасатели также справились с серией других возгораний в нескольких районах области.
Ранее в Искитиме Новосибирской области случился крупный пожар. Сотрудники МЧС РФ тушили огонь на базе торгового центра «Апельсин».