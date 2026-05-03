Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вспыхнул в томском селе Новоильинка, повреждены 16 домов

Пять из 16 поврежденных домов в Новоильинке оказались нежилыми.

Источник: Комсомольская правда

Пожар вспыхнул в селе Новоильинка Томской области, который затронул 16 домов. Пожарные к этому часу уже успели потушить возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание на улице Рабочей зафиксировали 2 мая. Все произошло на территории застройки. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространился по населенному пункту. В итоге пламя охватило площадь в 2 500 квадратных метров.

«03.05.2026 г. в 02:31 поступило сообщение о ликвидации открытого горения в н. п. Новоильинка Шегарского района. Задействованы 32 человека и 9 единиц техники», — указано в заявлении.

В пик пожара на месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Всего пострадали 16 домов. Пять из зданий оказались нежилыми. К ночи на 3 мая спасатели также справились с серией других возгораний в нескольких районах области.

Ранее в Искитиме Новосибирской области случился крупный пожар. Сотрудники МЧС РФ тушили огонь на базе торгового центра «Апельсин».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше