Автодом с туристами из Швейцарии опрокинулся на бок на казахстанской трассе

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, инцидент с туристами из Швейцарии произошел на трассе «Бейнеу — Актау». В салоне автодома были два человека.
«На помощь сразу выдвинулись спасатели. Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место, помогли выбраться, обеспечили безопасность и сопроводили гостей в село Бейнеу, где разместили в гостинице», — рассказали спасатели.
Отмечается, что медицинская помощь иностранцам не понадобилась.
