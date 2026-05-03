Поезда между Калининградом и другими городами РФ задерживаются из-за ЧП в Литве

Три поезда, осуществляющие маршруты между Калининградом и другими российскими городами, задерживаются из-за схода в грузовом поезде на Литовской железной дороге. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания в своем канале в Max.
В сообщении говорится, что в связи с ЧП задерживаются поезда, следующие по территории Литовской и Белорусской железных дорог.
Так, среди задерживающихся поездов — № 360 Калининград-Адлер, № 148 Калининград-Москва, № 147 Москва-Калининград.
Максимальное время задержки составляет восемь часов, уточнили в ФПК.
В компании добавили, что для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав, который отправится в 9:49.
Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав, который отправится из Смоленска в 12:04.
В ФПК отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция.
Обо всех изменениях пассажиров обещают оперативно информировать по СМС.
Кроме того, информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный).