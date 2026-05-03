Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда между Калининградом и другими городами РФ задерживаются из-за ЧП в Литве

Три поезда, осуществляющие маршруты между Калининградом и другими российскими городами, задерживаются из-за схода в грузовом поезде на Литовской железной дороге. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания в своем канале в Max.

Три поезда, осуществляющие маршруты между Калининградом и другими российскими городами, задерживаются из-за схода в грузовом поезде на Литовской железной дороге. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания в своем канале в Max.

В сообщении говорится, что в связи с ЧП задерживаются поезда, следующие по территории Литовской и Белорусской железных дорог.

Так, среди задерживающихся поездов — № 360 Калининград-Адлер, № 148 Калининград-Москва, № 147 Москва-Калининград.

Максимальное время задержки составляет восемь часов, уточнили в ФПК.

В компании добавили, что для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав, который отправится в 9:49.

Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав, который отправится из Смоленска в 12:04.

В ФПК отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция.

Обо всех изменениях пассажиров обещают оперативно информировать по СМС.

Кроме того, информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный).

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше