Анохин: Три человека пострадали из-за обломков дрона ВСУ в Смоленской области

В результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Смоленской области пострадали два взрослых и ребенок. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил губернатор региона Владимир Анохин.

— Над территорией Смоленской области сбит и подавлен 21 украинский беспилотник. В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребенок, — сообщил глава области.

Он добавил, что мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивают как удовлетворительное, написал Анохин в своем канале в мессенджере МАКС.

В ночь с 2 на 3 мая в результате удара дрона ВСУ по частному домовладению в селе Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области местная жительница получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Прибывшие на место произошедшего врачи госпитализировали ее в больницу № 2 Белгорода.