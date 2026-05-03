Последних работников подтопленных шахт Кузбасса подняли на поверхность

Двое сотрудников «Комсомольца» оставались под землей для обеспечения жизнеобеспечения неработающего предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Последние два работника шахты «Комсомолец», подтопленной талыми водами, были выведены на поверхность. Все сотрудники предприятия сейчас находятся в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе шахты им. С. М. Кирова.

Горняков другой шахты им. Кирова эвакуировали еще 1 мая. Двое сотрудников «Комсомольца» остались под землей для обеспечения жизнеобеспечения неработающего предприятия. Их вывели позже. Добыча угля на шахте приостановлена.

«Работники шахты Комсомолец, задействованные на жизнеобеспечении шахты, также выведены на поверхность», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В сообщении также отмечается продолжение работы по ликвидации последствий. В ГУ МЧС по Кемеровской области агентству заявили, что ситуация находится под контролем, на месте задействовали отделения ВГСЧ и мобильный комплекс быстрого реагирования.

Напомним, причиной происшествия стал резкий подъем уровня воды в реке Иня. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе произошел перелив через водооградительный вал в районе бывшего поселка Байкаим. Талые воды проникли в старые шахтовые выработки 1940-х годов и распространились на действующую шахту имени С. М. Кирова и неработающую шахту «Комсомолец».

