На калининградском направлении из-за аварии в Литве остановили движение поездов

«С рельсов в Каунасском районе сошли следовавший из Дуйсбурга локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Другие вагоны состава остались стоять на путях», — говорится в сообщении. Никто не пострадал. Метанол (метиловый спирт) опасности для людей не представляет.
Из-за аварии движение по железной дороге приостановлено, включая два транзитных пассажирских поезда. Пассажиры поездов местного сообщения, а также в направлении Польши с пересадкой на границе будут доставлены автобусами. Пассажиры калининградских составов не имеют права выходить из вагонов, поэтому им придется оставаться на месте и ждать возобновления движения. Последствия аварии затронут 22 поезда.
Это вторая железнодорожная авария за последние дни. В пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе с рельсов сошли несколько платформ с щебнем. Около 4 тыс. пассажиров 23 поездов были перевезены вызванными автобусами.