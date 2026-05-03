Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На калининградском направлении из-за аварии в Литве остановили движение поездов

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Движение транзитных поездов через территорию Литвы на калининградском направлении остановлено из-за аварии на железной дороге. Об этом сообщила государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»).

Источник: РИА "Новости"

«С рельсов в Каунасском районе сошли следовавший из Дуйсбурга локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Другие вагоны состава остались стоять на путях», — говорится в сообщении. Никто не пострадал. Метанол (метиловый спирт) опасности для людей не представляет.

Из-за аварии движение по железной дороге приостановлено, включая два транзитных пассажирских поезда. Пассажиры поездов местного сообщения, а также в направлении Польши с пересадкой на границе будут доставлены автобусами. Пассажиры калининградских составов не имеют права выходить из вагонов, поэтому им придется оставаться на месте и ждать возобновления движения. Последствия аварии затронут 22 поезда.

Это вторая железнодорожная авария за последние дни. В пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе с рельсов сошли несколько платформ с щебнем. Около 4 тыс. пассажиров 23 поездов были перевезены вызванными автобусами.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше