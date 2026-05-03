На калининградском направлении из-за аварии в Литве остановили движение поездов

Из-за аварии движение по железной дороге приостановлено, включая два транзитных пассажирских поезда. Пассажиры поездов местного сообщения, а также в направлении Польши с пересадкой на границе будут доставлены автобусами. Пассажиры калининградских составов не имеют права выходить из вагонов, поэтому им придется оставаться на месте и ждать возобновления движения. Последствия аварии затронут 22 поезда.