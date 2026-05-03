ПВО отразила атаку БПЛА в Нижегородской области ночью 3 мая

Всего за ночь сбиты более трёхсот беспилотников над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В числе регионов, подвергшихся угрозе, оказалась и Нижегородская область. По официальным данным, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщает канал Минобороны России.

Помимо Нижегородской области, атаки затронули сразу несколько регионов страны: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, а также Республику Крым.

Военные уточняют, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены, что позволило минимизировать возможные последствия. В Нижегородской области, по предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
