В Томской области потушили пожар

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожар потушен в селе Новоильинка Шегарского района Томской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар полностью ликвидирован на площади 2 500 кв. м. Огнем повреждено 16 строений», — сообщили в министерстве.

Причину пожара установят органы дознания МЧС России.

Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре поступил диспетчерам 2 мая в 15:54 (11:54 мск). Сильный ветер и плотная застройка способствовали мгновенному распространению огня, который удалось остановить лишь на площади 2,5 тыс. кв. м.

Из-за жары и порывистого ветра больше 25 м/с пожары вспыхнули сразу в нескольких районах Томской области. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить большего ущерба и перекидывания пламени на соседние жилые кварталы.

