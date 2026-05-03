В Томской области потушили пожар

«Пожар полностью ликвидирован на площади 2 500 кв. м. Огнем повреждено 16 строений», — сообщили в министерстве.
Причину пожара установят органы дознания МЧС России.
Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре поступил диспетчерам 2 мая в 15:54 (11:54 мск). Сильный ветер и плотная застройка способствовали мгновенному распространению огня, который удалось остановить лишь на площади 2,5 тыс. кв. м.
Из-за жары и порывистого ветра больше 25 м/с пожары вспыхнули сразу в нескольких районах Томской области. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить большего ущерба и перекидывания пламени на соседние жилые кварталы.
