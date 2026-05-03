Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в Литве

Движение транзитных поездов в Калининградскую область временно приостановлено из-за железнодорожной аварии в Каунасском районе Литвы. С рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии. Об этом сообщили в воскресенье, 3 мая, в компании «Литовские железные дороги».