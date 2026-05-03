Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в Литве

В Каунасском районе Литвы с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона.

Источник: Комсомольская правда

Движение транзитных поездов в Калининградскую область временно приостановлено из-за железнодорожной аварии в Каунасском районе Литвы. С рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии. Об этом сообщили в воскресенье, 3 мая, в компании «Литовские железные дороги».

Инцидент повлиял на пассажирское сообщение между Калининградом и другими регионами России. По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК), задерживаются три поезда: № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва и № 147 Москва — Калининград.

В компании уточнили, что сбой связан с происшествием на литовской железнодорожной инфраструктуре, по которой проходят маршруты транзитных составов. Максимальное время задержки поездов достигает восьми часов.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Сроки полного возобновления движения пока не уточняются.

Напомним, в феврале этого года в Тамбовской области произошел сход вагонов, из-за чего загорелся бензин. Тогда инцидент на станции Кочетовка-2 привел к приостановке движения на железной дороге.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
