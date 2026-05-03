Свиньи нападают на детей и разрывают могилы на кладбище под Хабаровском

Ранее Life.ru рассказал о трагедии на севере Японии, которая разыгралась во время поисков пропавшего человека. 20 апреля в горах полицейские нашли брошенную машину с работающим двигателем. Водителя нигде не было — предположили, что он заблудился в лесу. На следующий день, 21 апреля, четверо полицейских вместе с местными охотниками отправились на поиски. Но вместо пропавшего человека они встретили разъярённого медведя. Хищник мгновенно напал на 56-летнего полицейского и сильно поранил ему лицо.