Убийцы в золотых масках. Жестокая банда утопила бизнесмена в бассейне

«Я услышала хлюпающие звуки и поняла, что мего мужа окунают головой в воду, он захлёбывался, задыхался», — рассказывала на суде Елена (Имена всех героев изменены. — Ред.). Тот кошмарный вечер навсегда остался в её памяти.
Тогда история о дерзком и жестоком ограблении ростовского бизнесмена облетела всю страну. Орудовала банда из трёх человек. Грабители были в золотых масках. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Человек в золотой маске.
В тихом переулке в Ростове-на-Дону, расположенном в частном секторе, в гараж особняка заехала чёрная иномарка. Из машины вышли супруги Смирновы. Они не знали, что за ними уже наблюдали.
Трое мужчин в карнавальных масках серого, золотого и бежевого цветов с помощью лестницы перебрались через ограду, ворвались в гараж следом за машиной и напали на хозяев. В руках у них было оружие: обрез, пистолет и нож.
«Нападавшие дали понять, что им нужны деньги. В это время в доме была дочь. Мы сказали, что деньги и драгоценности находятся в сейфе, назвали код. Они силой затолкали нас с мужем из гаража в помещение спортзала и разъединили. Моего мужа поместили в бильярдную. Я слышала, как его били», — рассказывала Елена.
На втором этаже их дочь Элина разговаривала по телефону с сестрой. Когда раздались шаги за дверью её комнаты, она открыла и замерла: перед девочкой стоял человек в золотой маске, сжимающий в руке большой нож.
«Сначала я подумала, что это какая-то шутка. Человек в золотой маске схватил меня и потащил в другую комнату, где находилась мама со связанными руками и ногами. Далее нападавший связал меня изолентой и заклеил мне рот», — рассказывала в суде Элина.
Преступники достали из сейфа семь тыс. евро (по курсу 2015 года это составляло около 515 тыс. рублей), ювелирные изделия на сумму более четырёх млн рублей: кольца с бриллиантами, браслеты, часы лимитированной серии, десять золотых царских монет, серебряный браслет и наборы дорогой посуды. Общий ущерб составил около пяти млн рублей.
Но бандитам этого было мало. Они трясли пистолетом над головами, требовали десять млн рублей. Рядом с Элиной всё это время стоял человек с огромным ножом.
«Далее начались угрозы. Нападавший говорил, что убьёт меня, изнасилует дочку, зарежет мужа», — рассказывала на суде Елена.
Смерть в бассейне.
Елена находилась в спортзале, когда двое в масках пронесли её мужа в сторону бассейна. Она услышала глухой удар об пол, а затем звуки, напоминающие, как человека окунают в воду: бульканье и судорожные попытки вдохнуть.
Потом женщина видела, как преступники ходили с рукавами, мокрыми по локоть. Затем сбжали из дома, прихватив с собой сумки с добычей.
Елена с дочкой побежала спасать мужа. Они увидели, что глава семьи лежит на дне бассейна. Вытащив его, родные вызвали скорую, стали делать искусственное дыхание.
«На отце были побои, изо рта вытекала кровь», — содрогаясь, вспоминала в суде Элина.
Выдали часы.
На обочине дороги преступники поспешно сбросили маски и перчатки. Далее их путь лежал на дачу к одному из них. Там произошла быстрая делёжка: по 100 долларов каждому «на карманные расходы». Остальное имущество отправили в Москву для сбыта. Казалось, преступление идеально спланировано и останется лишь статистикой в сводках МВД.
Генетическая экспертиза обнаружила ДНК всех троих нападавших на липкой ленте, использовавшейся для связывания, и в контрольных смывах с мебели. Геолокация чётко прорисовала маршрут автомобиля бандитов от места преступления до Новочеркасска, а затем в Москву.
Особую роль сыграла человеческая невнимательность. Уникальные часы один из членов банды сдал в ломбард, предъявив собственный паспорт. Обрез винтовки изъяли в гараже одного из преступников, а баллистическая экспертиза подтвердила его полную боевую пригодность. Собрав все эти улики воедино, правоохранители вышли на бандитов.
Преступная банда орудовала в Ростовской области несколько лет. На её счету не одно ограбление. Двум фигурантам дали по 17 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении главаря было прекращено в связи с его смертью.