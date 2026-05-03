В Казани за сутки произошло 5 ДТП с шестью пострадавшими

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано 5 аварий, в которых ранено 6 человек. Погибших нет, сообщает ГИБДД города. В Кировском районе из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции случились наезд на стоящий автомобиль, а также наезд на препятствие. В Советском районе по той же причине врезались в припаркованную машину.