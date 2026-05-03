Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбит один беспилотник, летевший на Москву, — рассказал он.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил глава города в МАКС.
В этот же день стало известно, что в результате падения обломков дрона ВСУ на многоквартирный дом в Смоленской области пострадали два взрослых и ребенок. Мужчину госпитализировали, женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении.
Также 3 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество сбитых украинских БПЛА во время последней атаки на регион превысило 60 аппаратов. Основной целью ударов стал порт Приморск.