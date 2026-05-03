Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбит один беспилотник, летевший на Москву, — рассказал он.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил глава города в МАКС.

В этот же день стало известно, что в результате падения обломков дрона ВСУ на многоквартирный дом в Смоленской области пострадали два взрослых и ребенок. Мужчину госпитализировали, женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении.

Также 3 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество сбитых украинских БПЛА во время последней атаки на регион превысило 60 аппаратов. Основной целью ударов стал порт Приморск.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше