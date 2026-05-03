Всех рабочих затопленной шахты в Кузбассе вывели на поверхность

Последние двое рабочих с шахты «Комсомолец» в Кеемеровской области, которую затопило талыми водами, вышли на поверхность. Все сотрудники в безопасности, заверили в пресс-службе шахты имени Кирова.

Источник: Life.ru

Горняков другой шахты эвакуировали ещё 1 мая. Двух же сотрудников «Комсомольца», которые поддерживали работу недействующего предприятия, подняли только сейчас. Добыча угля на шахте имени Кирова остановлена.

«Работники шахты “Комсомолец”, задействованные на жизнеобеспечении шахты, также выведены на поверхность», — сказали в пресс-службе.

Последствия активно ликвидируют. В МЧС по Кемеровской области заверили, что ситуация под контролем. На месте работают отделения ВГСЧ и мобильный комплекс быстрого реагирования.

Инцидент случился из-за резкого подъёма воды в реке Иня — вода перелилась через водооградительный вал у посёлка Байкаим. Через старые выработки 1940-х годов она попала на соседние участки шахты имени Кирова и «Комсомольца». В восстановлении задействованы 45 единиц спецтехники, ситуацию контролирует руководство муниципалитета.

Ранее сообщалось, что Волгоград накрыл мощный каспийский циклон: за 17 часов выпала месячная норма осадков. Город буквально плывёт — машины тонут по крыши, улицы превратились в бурные реки. Пробки достигли десяти баллов, пешеходы сидят по домам, только некоторые выходят в высоких резиновых сапогах. По прогнозам синоптиков, непогода в Волгоградской области задержится ещё на пять дней.

