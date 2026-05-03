Более 60 украинских дронов уничтожено за ночь в Ленинградской области

Число сбитых украинских дронов в ходе атаки на Ленинградскую область превысило 60. Противник нанес массированные удары в ночь на 3 мая. Об этом сообщил на канале в Максе губернатор региона Александр Дрозденко.
«Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск», — написал политик в публикации.
Губернатор уточнил, что в ходе ударов возник пожарю. Однако, по его словам, огонь оперативно ликвидировали. При этом разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.
До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили 43 беспилотных аппарата ВСУ в небе над Ленинградской областью. Как сообщал KP.RU, всего за ночь на 3 мая над регионами России было уничтожено 334 дрона украинской армии.