Три калининградских поезда задерживаются из-за аварии на Литовской железной дороге

Три поезда на калининградском направлении задерживаются 3 мая «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге», сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
Речь идёт о поездах.
• № 360 Калининград — Адлер.
• № 148 Калининград — Москва.
• № 147 Москва — Калининград.
«Максимальное время задержки составляет 8 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция, — сообщают в ФПК. — Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360».
В ФПК также сообщают, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный). Обо всех изменениях пассажиров также обещают оперативно информировать по СМС.
При этом стоит отметить, что на территории Литвы и Беларуси калининградские пассажиры находятся в роуминге. Ранее власти рекомендовали заблаговременно отключать телефоны до пересечения государственной границы, поскольку у пассажиров могут блокировать сим-карты после въезда не территорию РФ. Напомним, что в ноябре российские операторы связи в тестовом режиме запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию России мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа.
Отметим, по данным «Спутник Литва», авария на железнодорожной станции Гуджюнай в Кедайняйском районе произошла 1 мая — несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Авария нарушила движение поездов по маршрутам Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс, Каунас-Шяуляй-Каунас и Вильнюс-Рига-Валга.