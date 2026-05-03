В селе Кучерово Красноярского края спасатели тушат крупный пожар

В селе Кучерово Красноярского края расчеты спасателей ликвидируют крупный пожар, который охватил два жилых дома и хозяйственные постройки.
По сообщению регионального МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь уже успел распространиться на значительную площадь. Сильные порывы ветра и плотная застройка создают реальную угрозу быстрого распространения огня на соседние жилые дома. Пожарные прилагают максимум усилий для защиты ближайших строений, пытаясь локализовать пламя.
В настоящее время площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.
К тушению пожара привлечено около 30 человек личного состава МЧС и 10 единиц специализированной техники. Борьба с огнем продолжается.
Напомним, в регионе за минувшие сутки произошло 69 пожаров, 50 из них — из-за пала травы.