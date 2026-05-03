Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Кучерово Красноярского края спасатели тушат крупный пожар

Уже горят два дома, из-за ветра огонь угрожает другим постройкам.

В селе Кучерово Красноярского края расчеты спасателей ликвидируют крупный пожар, который охватил два жилых дома и хозяйственные постройки.

По сообщению регионального МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь уже успел распространиться на значительную площадь. Сильные порывы ветра и плотная застройка создают реальную угрозу быстрого распространения огня на соседние жилые дома. Пожарные прилагают максимум усилий для защиты ближайших строений, пытаясь локализовать пламя.

В настоящее время площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

К тушению пожара привлечено около 30 человек личного состава МЧС и 10 единиц специализированной техники. Борьба с огнем продолжается.

Напомним, в регионе за минувшие сутки произошло 69 пожаров, 50 из них — из-за пала травы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше