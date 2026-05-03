В Иркутской области два человека погибли в ДТП

ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. Два человека погибли и еще двое доставлены в больницу после ДТП на Байкальском тракте в пригороде Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошел в воскресенье на 14-м километре Байкальского тракта под Иркутском. Водитель автомобиля Mazda 6 направлялся из Иркутска в поселок Листвянка, не справился с управлением, вылетел с трассы в лес и врезался в дерево.
«В результате чего погибли два человека — 22-летний водитель легковушки и девушка-пассажир. Еще два пассажира, находившихся в салоне автомобиля, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В настоящий момент на месте работают госавтоинспекторы.