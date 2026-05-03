Во Внуково ввели ограничения на фоне атаки БПЛА

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов… Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

ПВО в ночь на 3 мая отбила налёт 334 украинских дронов на 16 регионов России. 143 из них уничтожили над Брянской областью. Также силами ПВО было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти. Там возник пожар в порту. А Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА на подлёте к Москве.

