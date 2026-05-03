Слон насмерть затоптал мужчину и раскидал машины на храмовом торжестве в Индии

Ранее Life.ru рассказал, что на свадьбе в Индии 11-летний мальчик получил тяжёлые ожоги, упав в горячую печь. Ребёнок по имени Чаман пришёл на праздник с бабушкой. В какой-то момент он подошёл к столу с угощениями и начал брать сладости. Работник по доставке еды разозлился, что мальчик несколько раз возвращается за едой, схватил его и подвёл к горячей печи.