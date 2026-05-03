Жителю Пермского края назначили штраф за избиение полицейского

Жителя Пермского края оштрафовали за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.

Инцидент произошёл в феврале 2026 года. По данным инстанции, нетрезвый мужчина 1989 года рождения подрался с отчимом и устроил в доме погром. Когда на вызов прибыли сотрудники полиции, нарушитель спал. Однако после пробуждения он набросился на младшего лейтенанта, несколько раз ударил его по лицу и оскорбил нецензурной бранью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«9 апреля 2026 года Краснокамский городской суд Пермского края признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей», — рассказали в пресс-службе инстанции, уточнив, что приговор пока не вступил в законную силу.