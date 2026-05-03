В Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека

САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости. Три девочки и мужчина пострадали в результате пожара в частном доме в Саратове, все они госпитализированы, сообщили в ГУМЧС по Саратовской области.

Источник: © РИА Новости

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в субботу в 19.24 мск. На 4-м Черемуховом проезде горел частный дом на площади 80 квадратных метров.

«Ожоги получил 35-летний хозяин дома и его дочка 2020 года рождения, они в ожоговом центре. Еще две девочки 2021 и 2023 годов рождения в лечебном учреждении с отравлением продуктами горения», — говорится в сообщении ГУМЧС на платформе «Макс».

Пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину и обстоятельства инцидента.

Позднее прокуратура Саратовской области сообщила в своем канале на платформе «Макс», что причиной пожара стало возгорание электрогенератора. Организована проверка.

