В Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в субботу в 19.24 мск. На 4-м Черемуховом проезде горел частный дом на площади 80 квадратных метров.
«Ожоги получил 35-летний хозяин дома и его дочка 2020 года рождения, они в ожоговом центре. Еще две девочки 2021 и 2023 годов рождения в лечебном учреждении с отравлением продуктами горения», — говорится в сообщении ГУМЧС на платформе «Макс».
Пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину и обстоятельства инцидента.
Позднее прокуратура Саратовской области сообщила в своем канале на платформе «Макс», что причиной пожара стало возгорание электрогенератора. Организована проверка.