Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО России ночью уничтожили 334 беспилотника

В Ленинградской области сбито более 60 БПЛА, в Смоленской области пострадали взрослые и ребенок.

Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 334 дрона над российскими регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В Ленинградской области сбито более 60 БПЛА, в Смоленской области пострадали взрослые и ребенок, отмечает агентство.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны. БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом. Перехватывались дроны в Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Московском регионе.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области, сбито более 60 БПЛА. Он отметил, что из-за атаки возникло возгорание, последствия которого уже ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков дрона ВСУ на многоквартирный дом в Смоленской области, заявил губернатор Анохин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше