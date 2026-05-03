В Петербурге в драке пострадали два человека

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Конфликт между двумя жителями Петербурга спровоцировал драку в центре города, где два человека получили ножевые ранения, а 10 участников потасовки в итоге оказались в полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу около полуночи в полицию поступило сообщение о драке в сквере у дома № 32 по Суворовскому проспекту. В результате конфликта двое участников с ножевыми ранениями груди госпитализированы.
«На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и задержали десятерых участников потасовки. Для выяснения обстоятельств происшествия задержанные доставлены в территориальные отделы полиции», — говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, причиной конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между двумя мужчинами, каждый из которых позвал подмогу для разрешения спора.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.