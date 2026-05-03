Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге в драке пострадали два человека

Десять человек задержали после драки в Петербурге, где двое получили ранения.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Конфликт между двумя жителями Петербурга спровоцировал драку в центре города, где два человека получили ножевые ранения, а 10 участников потасовки в итоге оказались в полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, в субботу около полуночи в полицию поступило сообщение о драке в сквере у дома № 32 по Суворовскому проспекту. В результате конфликта двое участников с ножевыми ранениями груди госпитализированы.

«На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и задержали десятерых участников потасовки. Для выяснения обстоятельств происшествия задержанные доставлены в территориальные отделы полиции», — говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, причиной конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между двумя мужчинами, каждый из которых позвал подмогу для разрешения спора.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.