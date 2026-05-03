Снес несколько деревьев: иномарка промчалась по челябинскому бору и застряла в соснах

Челябинцы пожаловались на застрявшую в соснах иномарку за памятником Курчатову.

Источник: Комсомольская правда

В челябинском городском бору за памятником Курчатову среди сосен очевидцы заметили брошенную машину. На черной иномарке есть повреждения — глубокие царапины вдоль дверей от переднего до заднего крыла. По словам горожан, они остались на ней после того, как машина промчалась по лесу и снесла несколько деревьев.

Что случилось с водителем дальше — неизвестно. Судя по всему, он бросил машину и ушел в неизвестном направлении. Автомобиль так и остался стоять между сосен. Кто и когда будет забирать иномарку из леса, пока неизвестно.

Очевидцы поделились видео с последствиями заезда в соцсетях. КП-Челябинск направила запрос в пресс-службу ГАИ. Мы опубликуем ответ, как только его получим.