В Советском районе Самары произошло ДТП с участием мопеда. По предварительным данным сотрудников ГАИ: в 10:35 водитель автомобиля Datsun — мужчина 1980 г.р., двигался по ул. Дыбенко, со стороны ул. Запорожская в направлении ул. Советской Армии, напротив д. 93 «а» по ул. Советской Армии, при осуществлении маневра поворота, в нарушении горизонтальной разметки 1.3, не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом Storm Indigo (транспортное средство без регистрации), под управлением молодого человека 2002 г.р., (находился в мотошлеме), который двигался во встречном направлении.