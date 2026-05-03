Стали известны новые подробности о поисках Усольцевых в мае 2026 года

Жители населенных пунктов, расположенных вблизи Кутурчинского Белогорья, готовы вновь присоединиться к поискам пропавшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщила глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь.
«Как только поиски возобновятся, местные жители будут готовы помогать. Людей у нас немного, но мы не останемся равнодушными. Кто чем может — окажем помощь и поддержку, как с поисками в тайге, так и волонтерам в лагере», — заверила Наталья Бондарь.
Она также добавила, что жители уже имели опыт участия в первой поисковой операции: кто-то искал в тайге, кто-то организовывал питание для добровольцев, кто-то предоставлял жилье.
«И в этот раз, конечно, мы готовы», — подчеркнула глава сельсовета.
Кутурчинское Белогорье — это живописный горный хребет, известный своими необычными скальными образованиями и хвойными лесами. Неподалеку расположен поселок Кутурчин, где проживает около 30 человек. Все семь населенных пунктов, входящих в Минский сельсовет, находятся на расстоянии не менее 50 км от Кутурчина.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы со своей пятилетней дочерью бесследно исчезли во время туристического похода по Кутурчинскому Белогорью. Планируется, что поисковые работы будут возобновлены в мае, после полного схода снега в тайге.
Первые организованные поиски семьи стали одними из самых масштабных в регионе, в них приняли участие более 1,5 тысяч человек.
Расследование уголовного дела, заведенного по статье «Убийство», показало, что в автомобиле семьи не было туристического снаряжения, но была обнаружена крупная сумма денег. Известно, что в момент выхода на тропу Усольцевы были одеты по-летнему. Последний раз телефон Сергея Усольцева был в сети вечером в день пропажи.
Основная версия пропажи, по данным СК, — несчастный случай. Кроме того, отрабатывается криминальный след. Популярно и мнение о том, что семья могла из-за чего-то сбежать или скрыться. Так, на ток-шоу предположили, что Усольцевы могут прятаться в собственном частном доме. Но эту версию опроверг сын Ирины Усольцевой Данил Баталов.