В селе Кучерово Красноярского края пожар охватил 9 домов

Изначально региональное МЧС сообщало о загорании двух домов. Но из-за сильного ветра пожар охватил уже 9 жилых домов и надворные постройки.
«На данный момент огнеборцам удалось отрезать огонь от жилых строений и локализовать пожар. Угроза распространения снята. По предварительным данным пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано порядка 50 человек и 24 единицы техники», — сообщили в МЧС.
Напомним, в МЧС сообщают о большом количестве пожаров из-за пала травы. Только за минувшие сутки таких возгораний было 50. При этом в ведомстве предупреждают о пожарной опасности 4 класса, которая сохранится и 4 мая. В ближайшие сутки ветер не стихнет, что затрудняет локализацию пожаров.
