Гусев рассказал о повреждениях зданий при атаке БПЛА на Воронежскую область

Губернатор Александр Гусев рассказал о повреждениях зданий при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область в ночь на воскресенье, 3 мая.
В одном из населённых пунктов района на юге региона выбило окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного здания. Также при атаке вражеских БПЛА был повреждён легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших.
В течение прошедшей ночи в небе над Воронежской областью уничтожили 14 беспилотников. При падении обломков одного из них возник пожар на объекте предприятия.
На момент публикации на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
