В Красноярском крае пожар уничтожил 14 двухквартирных домов, идет оценка ущерба

Пожар в селе Кучерово в Красноярском крае уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.
В сообщении говорится, что причиной пожара стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением.
Пострадавших в результате ЧП нет. Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.
Размер причиненного ущерба устанавливается.
По факту уничтожения имущества возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла его расследование на контроль.
Ведомство также опубликовало кадры с места ЧП.