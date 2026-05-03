Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники отправили омскую пенсионерку на такси в Новосибирск

Пожилая омичка заявила о хищении около 1,85 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

В правоохранительных органах региона в воскресенье, 3 мая 2026 года, раскрыли некоторые детали предполагаемой преступной схемы, которая позволила злоумышленникам завладеть порядка 1,85 миллиона рублей, принадлежавших пожилой жительнице Омска.

Обозначено, что первоначально 80-летняя старушка получила звонок якобы из Пенсионного фонда, на том конце провода ей предложили записаться на прием для проведения перерасчета «неучтенного стажа». Таким образом, у звонившего оказались персональные данные омички.

«Вскоре пенсионерке перезвонил дознаватель “управления по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом”. Он рассказал, что персональными данными омички завладели мошенники, которые переводят денежные средства от ее имени на Украину. Необходимо оказать содействие органам власти и доказать свою непричастность к противоправным действиям», — приводится в публикации.

Сообщается, что на этом звонки не прекратились: пенсионерка вступила в диалог с «сотрудником ФСБ», настоявшем на снятии всех средств со счетов для последующего декларирования.

Примечательно, что на этом этапе, по данным полиции, схема усложнилась: сперва предполагаемая жертва обмана отдала порядка 1,26 миллиона рублей прибывшему курьеру, тогда как оставшиеся 590 тысяч рублей повезла лично — на такси в Новосибирск. После передачи денег связь оборвалась.