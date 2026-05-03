Мошенники отправили омскую пенсионерку на такси в Новосибирск

В правоохранительных органах региона в воскресенье, 3 мая 2026 года, раскрыли некоторые детали предполагаемой преступной схемы, которая позволила злоумышленникам завладеть порядка 1,85 миллиона рублей, принадлежавших пожилой жительнице Омска.
Обозначено, что первоначально 80-летняя старушка получила звонок якобы из Пенсионного фонда, на том конце провода ей предложили записаться на прием для проведения перерасчета «неучтенного стажа». Таким образом, у звонившего оказались персональные данные омички.
«Вскоре пенсионерке перезвонил дознаватель “управления по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом”. Он рассказал, что персональными данными омички завладели мошенники, которые переводят денежные средства от ее имени на Украину. Необходимо оказать содействие органам власти и доказать свою непричастность к противоправным действиям», — приводится в публикации.
Сообщается, что на этом звонки не прекратились: пенсионерка вступила в диалог с «сотрудником ФСБ», настоявшем на снятии всех средств со счетов для последующего декларирования.
Примечательно, что на этом этапе, по данным полиции, схема усложнилась: сперва предполагаемая жертва обмана отдала порядка 1,26 миллиона рублей прибывшему курьеру, тогда как оставшиеся 590 тысяч рублей повезла лично — на такси в Новосибирск. После передачи денег связь оборвалась.