Устроил аварию и сбежал: 14-летний пассажир пострадал в ДТП на Университетском проспекте во Владивостоке

После ДТП с пострадавшим подростком разыскивают водителя в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

На Университетском проспекте во Владивостоке произошло ДТП с пострадавшим подростком. В дежурную часть ГАИ поступило сообщение об аварии, на место выехали экипаж ДПС и бригада скорой помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Toyota Caldina при развороте не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении SsangYong Actyon. После удара водитель Toyota скрылся с места аварии, машину позже доставили на стоянку временного содержания. Травмы получил 14-летний пассажир SsangYong, ему оказали медицинскую помощь.

«По факту ДТП составлены административные материалы по статьям “Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия” и “Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего”», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя, который уехал с места аварии. Очевидцев просят позвонить в дежурную часть полка ДПС по телефонам 8 (423) 249 09 21, 249 05 56, при этом всем обещают конфиденциальность.