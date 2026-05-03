Паслер прокомментировал инцидент с задержанием мужчины 1 мая

Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал инцидент, произошедший во время празднования Первомая в Екатеринбурге. По его словам, вокруг случившегося появилось много версий, однако речь идет о человеческом факторе.
Как отметил глава региона, житель Оренбургской области не учел повышенные меры безопасности на массовом мероприятии и слишком эмоционально пытался пообщаться. Его поведение сразу привлекло внимание сотрудников охраны, после чего мужчину задержали. Губернатор подчеркнул, что соблюдение общественного порядка в местах массового скопления людей особенно важно в нынешних условиях. При этом он подчеркнул, что мужчина, по его оценке, не намеревался причинить кому-либо вред.
«Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку», — написал Денис Паслер в соцсетях.
Напомним, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел административное дело в отношении 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова. 1 мая он пришел на праздничное мероприятие, посвященное Празднику весны и труда. Увидев губернатора, мужчина направился в его сторону, но был остановлен службой безопасности. После этого, по материалам суда, он начал выражаться нецензурной бранью.
В суде мужчина признал вину. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», назначив 14 суток административного ареста.