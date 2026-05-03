В Эстонии заявили о новом нарушении границы украинским дроном

По его словам, один из дронов пересек границу Эстонии, после чего быстро вернулся на российскую сторону. Арольд отметил, что прямой угрозы для жителей не было.
«Дроны двигались параллельно границе с Эстонией, вблизи воздушной границы, не заходя на территорию страны. Однако из-за особенностей их траектории существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии — один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его, не причинив, по имеющимся данным, никакого ущерба, и вернулся в сторону России», — сказал он.
По его словам, данных об обнаружении обломков на территории Эстонии нет.
В ночь на 3 мая средства противовоздушной обороны отразили атаку более 60 дронов на Ленинградскую область. Глава региона Александр Дрозденко назвал целью налета морской торговый порт Приморск, там возник пожар. Позднее он был ликвидирован, разлива нефтепродуктов, по словам губернатора, зафиксировано не было.
Ранее падение фрагментов украинских беспилотников неоднократно фиксировалось в странах Прибалтики, а также Финляндии.
Так, в конце марта вскоре после налета более чем 50 дронов на Ленобласть в Латвии упал один аппарат. Власти страны допустили, что речь об украинском беспилотнике. В том же месяце в Литве упал запущенный армией Украины дрон, а позднее об аналогичном инциденте заявили власти Эстонии.