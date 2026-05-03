В Омске 18-летний парень на электросамокате сбил двух девочек

Проверку после ДТП на улице 21-я Амурская взяла на контроль городская прокуратура.

Источник: прокуратура Омской области

Прокуратура Омска контролирует проверку по факту ДТП, в котором пострадали двое детей.

По предварительным данным, авария произошла вечером на улице 21-я Амурская. 18-летний молодой человек ехал на электросамокате по тротуару и наехал на двух девочек — трёхлетнего ребёнка и её полуторагодовалую сестру, которая находилась в коляске.

В момент происшествия дети гуляли вместе с мамой. После наезда девочкам потребовалась медицинская помощь.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции. Проверку взяла на контроль прокуратура города.