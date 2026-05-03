Десятки пострадавших остались без жилья. Главное о пожаре в Красноярском крае

Площадь возгорания составляет 800 кв. м.

Пожарные тушат крупное возгорание в селе Кучерово Красноярского края. Площадь возгорания составляет 800 кв. м.

Сгорели 9 двухквартирных домов, где, по предварительным сведениям, проживали 42 человека.

ТАСС собрал основную информацию о ЧП.

О пожаре

  • Пожар в селе Кучерово произошел около 11:00 по местному времени (07:00 мск) и из-за сильного ветра быстро охватил жилые дома и надворные постройки.
  • К тушению были привлечены 50 человек и 24 единицы техники, которым удалось отрезать огонь от соседних строений и локализовать возгорание.
  • По уточненным данным, в результате пожара сгорели 9 двухквартирных домов, там, по предварительным сведениям, проживали 42 человека.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
  • Неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением стало причиной пожара.

Расследование

  • Размер ущерба устанавливается.
  • Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения имущества после пожара.
  • Прокурор на месте координирует действия спасательных служб.
  • Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов при ликвидации возгорания и соблюдению прав граждан на возмещение ущерба.

Реакция

  • В селе организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.
  • Большинство людей размещены у родственников. Одна местная жительница размещена в здании сельсовета.
  • Жители, чьи дома были уничтожены огнем, получат денежные выплаты.
  • По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова им оказывается необходимая помощь.
  • Специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания определяют объем адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием.
  • Местные власти займутся поиском жилья для дальнейшего расселения пострадавших.