Десятки пострадавших остались без жилья. Главное о пожаре в Красноярском крае

Пожарные тушат крупное возгорание в селе Кучерово Красноярского края. Площадь возгорания составляет 800 кв. м.
Сгорели 9 двухквартирных домов, где, по предварительным сведениям, проживали 42 человека.
ТАСС собрал основную информацию о ЧП.
О пожаре
- Пожар в селе Кучерово произошел около 11:00 по местному времени (07:00 мск) и из-за сильного ветра быстро охватил жилые дома и надворные постройки.
- Площадь возгорания составляет 800 кв. м.
- К тушению были привлечены 50 человек и 24 единицы техники, которым удалось отрезать огонь от соседних строений и локализовать возгорание.
- По уточненным данным, в результате пожара сгорели 9 двухквартирных домов, там, по предварительным сведениям, проживали 42 человека.
- По предварительным данным, пострадавших нет.
- Неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением стало причиной пожара.
Расследование
- Размер ущерба устанавливается.
- Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения имущества после пожара.
- Прокурор на месте координирует действия спасательных служб.
- Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов при ликвидации возгорания и соблюдению прав граждан на возмещение ущерба.
Реакция
- В селе организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.
- Большинство людей размещены у родственников. Одна местная жительница размещена в здании сельсовета.
- Жители, чьи дома были уничтожены огнем, получат денежные выплаты.
- По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова им оказывается необходимая помощь.
- Специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания определяют объем адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием.
- Местные власти займутся поиском жилья для дальнейшего расселения пострадавших.