Под Воронежем мать абитуриентки оштрафовали на 300 тыс руб за взятку члену приемной комиссии

Жительница воронежского райцентра дала 40 тыс члену приемной комиссии за поступление дочери.

Источник: Комсомольская правда

Острогожский райсуд Воронежской области наказал 40-летнюю жительницу райцентра за взятку. Будучи матерью абитуриентки, женщина летом 2024 года дала взятку члену приемной комиссии учебного заведения Острогожска за поступление дочери вне конкурса на бюджет на очное обучение. В итоге за 40 тыс рублей незаконного вознаграждения даму наказали штрафом в разы большим. Ей придется заплатить в бюджет 300 тыс рублей. Это еще суд учел признание вины и раскаяние женщины, а также что у нее еще есть дети на иждивении.

