В облкоммолодежи прокомментировали инцидент с символикой Победы в Волгограде

Александр Воробьёв также выразил надежду, что выходка была лишь хулиганством, а подростки не хотели устроить провокацию. Руководитель также потребовал найти виновных и провести вместе с ними и их родителями тщательную работу. По его мнению, произошедшее также должно быть разобрано в школах, чтобы впредь избежать вольного или намеренного глумления над символами Великой Победы.