Финляндия сообщила о залетевшем на ее территорию дроне

По данным ведомства, дрон ночью вошел в финское воздушное пространство и затем направился в сторону России. Его происхождение пока не установлено, ведется расследование.
Инцидент произошел на фоне сообщений о работе финских истребителей F/A-18 Hornet в приграничных районах. Для контроля ситуации временно вводились ограничения на полеты в районе южного побережья страны.
Ранее руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд заявил, что украинский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, но быстро вернулся на российскую сторону.
Глава Ленинградской области сообщил об отражении массированной атаки дронов в ночь на 3 мая, было сбито около 60 беспилотников.