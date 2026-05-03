Финляндия сообщила о залетевшем на ее территорию дроне

В районе общины Виролахти у восточной границы Финляндии был зафиксирован беспилотник, который, предположительно, нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщило Минобороны, передает Ilta Sanomat.

Источник: AP 2024

По данным ведомства, дрон ночью вошел в финское воздушное пространство и затем направился в сторону России. Его происхождение пока не установлено, ведется расследование.

Инцидент произошел на фоне сообщений о работе финских истребителей F/A-18 Hornet в приграничных районах. Для контроля ситуации временно вводились ограничения на полеты в районе южного побережья страны.

Ранее руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд заявил, что украинский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, но быстро вернулся на российскую сторону.

Глава Ленинградской области сообщил об отражении массированной атаки дронов в ночь на 3 мая, было сбито около 60 беспилотников.