Во Внукове не смогли приземлиться около десятка самолетов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Около десятка самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за действовавших ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

Источник: РИА "Новости"

«Около десятка самолетов, следовавших во Внуково, были вынуждены совершить посадку в других аэропортах», — сказал собеседник агентства в справочной службе аэропорта. В частности, речь идет о рейсах из Тбилиси, Антальи, Баку, Когалыма, Стамбула, Еревана, Сочи, Краснодара и Хургады. Согласно данным, в том числе обозначенным на онлайн-табло Внуково, самолеты совершили посадку в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Ранее в Росавиации сообщали, что во Внукове вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным ведомства, ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.