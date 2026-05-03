В Прикамье посетитель ночного клуба выплатит штраф за скандал

Посетителя ночного клуба обязали выплатить штраф за скандал из-за чашки кофе, сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда Пермского края.
Конфликт произошёл осенью 2025 года в одном из ночных заведений краевой столицы. Постоянный посетитель обнаружил в счёте лишнюю чашку кофе и выразил своё недовольство в грубой форме, перейдя на оскорбления в адрес сотрудников. Больше всего от его слов пострадала молодая девушка-администратор, в адрес которой тогда прозвучало немало оскорбительных фраз. Свидетелями этого стали гости заведения.
После неприятного инцидента девушка направила обидчику письменную претензию, однако мужчина оставил её без ответа. В связи с этим она обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просит обязать ответчика принести извинения, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей — за испорченные нервы, страх, беспокойство и возросшую тревожность.
«Решением суда от 30 апреля 2026 года исковые требования администратора были удовлетворены. С учётом частичного отказа от исковых требований в пользу истицы была взыскана компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины», — рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда, уточнив, что решение суда ещё не вступило в законную силу.