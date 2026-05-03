Экс-директор ростовского судоремонтного завода оштрафован на 1,6 млн рублей

Экс-руководителя завода «Моряк» признали виновным в совершении коммерческого подкупа (ч. 4 ст. 204 УК РФ). По данным следствия, подсудимый перевёл более 1 млн рублей на счёт сторонней компании, чтобы та отказалась от участия в аукционе.