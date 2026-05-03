Три участка освободились от воды в Нижегородской области за минувшие сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксировано новых подтоплений. Вода постепенно уходит: освободились три приусадебных участка. По данным на 2 мая, в регионе оставались подтопленными 58 участков, а также восемь низководных мостов и пять участков автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.