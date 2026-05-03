Территорию, где пропала семья Усольцевых, арендуют частные лица

С ними Сергей Усольцев мог иметь партнерские отношения.

Спустя семь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье, дело приобретает новые, весьма загадочные обороты. Оказалось, что территория, где, предположительно, пропали Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина, является частными владениями.

Как сообщает aif.ru, ссылаясь на инспектора Госохотнадзора Евгения Ногина, скалы Мальвинка и Буратинка, а также их окрестности принадлежат конкретным лицам. Речь идет о компаниях «Фирма Рэгги» и «Ангул», которым в долгосрочное пользование переданы лесные угодья общей площадью около 85 тысяч гектаров.

Интерес вызывает и состав учредителей этих компаний. «Фирма Рэгги» включает в себя Евгения Кудряшова, директора турбазы «Геосфера», где ночевали Усольцевы. Компания «Ангул» связана с золотодобывающим бизнесом и её бывшим учредителем Александром Кучеровым — давним деловым партнером Сергея Усольцева.

Эта информация наводит на мысль, что семья Усольцевых могла отправиться в поселок Кутурчин не только с туристической, но и с деловой целью. Версия о бизнес-встрече может быть связана с тем, что Сергей Усольцев мог обратиться за помощью к своему бывшему партнеру Кучерову, чьи охотничьи угодья находятся неподалеку.

Дополнительную пищу для размышлений дают и показания, касающиеся пребывания семьи на турбазе «Геосфера». Есть расхождения в словах директора турбазы и его администратора относительно того, пользовались ли Усольцевы баней. Позднее директор признался, что они парились в его личной бане. Это может указывать на более тесные связи, чем просто отношения клиента и турбазы.

Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в районе Минской петли. СК завел уголовное дело по статье «Убийство». Но приоритетной версией следователей остается несчастный случай.

Однако недавно было высказано предположение, что Усольцевы могут прятаться в собственном доме в поселке Тартат. Но сын Урины Данил Баталов это опроверг, показав дом журналистам изнутри.