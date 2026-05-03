Два человека погибли при «подозрительном» взрыве в доме в английском Бристоле

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в доме в городе Бристоль на юго-западе Англии. Полиция назвала это происшествие серьезным и подозрительным, однако не связанным с терроризмом.

Источник: AP 2024

«Инцидент рассматривается как подозрительный, и ему присвоен статус крупного ЧП. Два совершеннолетних человека погибли, их семьи уведомлены об этом», — говорится в сообщении, распространенном правоохранительными органами округа Эйвон и Сомерсет.

«Учитывая недавнее изменение уровня террористической угрозы в Великобритании, мы хотим сразу заверить общественность, что не рассматриваем это как предполагаемый террористический инцидент. Наше расследование находится на ранней стадии, но в настоящий момент мы не разыскиваем кого-либо еще в связи с этим инцидентом», — добавили в полиции.

Телеканал Sky News приводит слова очевидца происшествия. Он сообщил, что услышал громкий взрыв в районе 06:30 (08:30 мск), но, когда вышел на улицу, стражи порядка велели ему вернуться домой. «Там было две или три полицейские машины без опознавательных знаков, несколько машин скорой помощи и полицейских автомобилей, а сейчас там находится отряд взрывотехников», — рассказал мужчина.

По информации правоохранителей, жители близлежащих домов эвакуированы в качестве меры предосторожности.