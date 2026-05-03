Летевший в Баку самолет экстренно развернули над Казахстаном

Сегодня, 3 мая, следовавший из Новосибирска в Баку самолет экстренно развернули в небе над Казахстаном по причине плохого самочувствия пассажира.

Как сообщили в крупном Telegram-канале Mash, самолет авиакомпании S7 в связи с экстренной ситуацией был развернут в то время, как он пролетал над Казахстаном, и был направлен в Омск. Причина — одному из пассажиров на борту стало резко плохо. По данным Рен ТВ, в пресс-службе S7 подтвердили инцидент и сообщили о внеплановой посадке в Омске.

«Рейс S7 5579, следовавший из Новосибирска в Баку, действительно совершил внеплановую посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в аэропорту Омска пассажира передали скорой, при этом самолет уже готовится к дальнейшему вылету в Баку.