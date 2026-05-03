ВСУ атаковали дроном лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС

Атака на лабораторию угрожает ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки, заявили на станции.
«Данная лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контроль метеорологических параметров и сбор данных, необходимых для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями. Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования», — говорится в сообщении.
Руководство ЗАЭС уведомило инспекторов МАГАТЭ об атаке. «Руководство станции уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о произошедшем», — говорится в сообщении. Пострадавших и критических повреждений нет.