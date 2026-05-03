ВСУ атаковали дроном лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Украинские войска атаковали при помощи БПЛА лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, создав угрозу радиационной безопасности станции. Об этом сообщается в канале станции в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ создает угрозу радиационной безопасности ЗАЭС. Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Атака на лабораторию угрожает ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки, заявили на станции.

«Данная лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контроль метеорологических параметров и сбор данных, необходимых для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями. Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования», — говорится в сообщении.

Руководство ЗАЭС уведомило инспекторов МАГАТЭ об атаке. «Руководство станции уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о произошедшем», — говорится в сообщении. Пострадавших и критических повреждений нет.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
