Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инцидент с флагами Победы прокомментировали в Волгограде

Происходящее заметил проезжавший мимо водитель. Он заставил мальчишек вернуть флаги на место и заснял происходящее на видео.

Дикая выходка школьников в Волгограде попала на видео накануне, 2 мая. Поздней ночью компания подростков на Астраханском мосту стала срывать флаги с георгиевской лентой и бросать их в пойму.

Происходящее заметил проезжавший мимо водитель. Он заставил мальчишек вернуть флаги на место и заснял происходящее на видео.

«Я не считаю себя идеальным, в детстве мы тоже могли что-то натворить — залезть к соседу во двор. А тут смотришь — ребята вообще без тормозов. И главное — молодые совсем», — подписал ролик волгоградец.

Инцидент прокомментировал глава облкоммолодёжи Александр Воробьёв.

«Это прямое проявление неуважения к нашей общей истории и ценностям. Надеемся, что действия подростков были продиктованы лишь хулиганским умыслом и не носили провокационный характер», — заметил чиновник, подчеркнув, что со школьниками и их родителями должна быть проведена серьёзная разъяснительная работа.

Ранее похититель кулича из пасхальной арт-композиции в Волжском объяснил, зачем это сделал.