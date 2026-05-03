Инцидент с флагами Победы прокомментировали в Волгограде

Дикая выходка школьников в Волгограде попала на видео накануне, 2 мая. Поздней ночью компания подростков на Астраханском мосту стала срывать флаги с георгиевской лентой и бросать их в пойму.
Происходящее заметил проезжавший мимо водитель. Он заставил мальчишек вернуть флаги на место и заснял происходящее на видео.
«Я не считаю себя идеальным, в детстве мы тоже могли что-то натворить — залезть к соседу во двор. А тут смотришь — ребята вообще без тормозов. И главное — молодые совсем», — подписал ролик волгоградец.
Инцидент прокомментировал глава облкоммолодёжи Александр Воробьёв.
«Это прямое проявление неуважения к нашей общей истории и ценностям. Надеемся, что действия подростков были продиктованы лишь хулиганским умыслом и не носили провокационный характер», — заметил чиновник, подчеркнув, что со школьниками и их родителями должна быть проведена серьёзная разъяснительная работа.
