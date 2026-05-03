В центре Казани на парковке сгорел автомобиль Tesla

Утром 3 мая жителей Казани напугал столб черного дыма, который начал подниматься в центре города. Как оказалось, около ТЦ «Корстон» на открытой парковке загорелся автомобиль Tesla.
Пожарные быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь. Но автомобиль вряд ли уже можно восстановить, он практически полностью выгорел изнутри. По данным МЧС Татарстана, в результате произошедшего никто не пострадал, соседние машины повреждены не были.
