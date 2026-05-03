На Урале подросток пойдет под суд за участие в схеме «родственник попал в ДТП»

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток ответит в суде за пять эпизодов мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 17-летний подросток, которому вменяют пять эпизодов мошенничества. По данным пресс-службы Следственного комитета России, все началось со скроллинга соцсетей осенью 2024 года. Парень искал подработку и наткнулся на объявление, обещавшее легкий и быстрый доход. Заинтересовавшись, он написал по указанным контактам и в мессенджере узнал о характере своей работы от незнакомца.

— Заключалась она в том, что ему необходимо было принимать посылки от курьеров, а потом передавать содержимое этих посылок своему «работодателю». Для потенциального работника сразу было оговорено, что содержимым посылок будут деньги, которые он должен переводить на указанный ему счет, оставляя себе 10% от имеющейся суммы, — уточнили в ведомстве.

Молодой человек согласился на условия и приступил к работе. Позже следователи выяснили, что через его руки проходили деньги, выманенные у пенсионерок по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

В ведомстве напоминают, что дети, мечтающие о финансовой независимости, нередко становятся жертвами вербовщиков. Аферисты специально предлагают им легкий заработок. Подросткам кажется, что они действуют анонимно, но современные технологии позволяют установить каждого участника преступной цепочки.